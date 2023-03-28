Рыбакина обыграла Мертенс и вышла в четвертьфинал турнира в Майами

Сегодня, 01:00
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в 1/8 финала турнира в Майами обыграла бельгийку Элизе Мертенс со счетом 6:4, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 46 минут. На счету 23-летней казахстанки 10 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.
В четвертьфинале Рыбакина встретится с Мартиной Тревизан из Италии.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Елена Рыбакина (Казахстан, 10) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 6:4, 6:3