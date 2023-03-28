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Сегодня, 01:00

Рыбакина обыграла Мертенс и вышла в четвертьфинал турнира в Майами

Сергей Разин
корреспондент
Елена Рыбакина.
Фото Global Look Press
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в 1/8 финала турнира в Майами обыграла бельгийку Элизе Мертенс со счетом 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 46 минут. На счету 23-летней казахстанки 10 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.

В четвертьфинале Рыбакина встретится с Мартиной Тревизан из Италии.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 10) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 6:4, 6:3

Елена Рыбакина
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