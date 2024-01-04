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Сегодня, 11:10

Рыбакина обыграла Мертенс в третьем круге турнира в Брисбене

Игнат Заздравин
Корреспондент
Елена Рыбакина.
Фото AFP
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина победила Элисе Мертенс из Бельгии в третьем круге турнира в Брисбене (Австралия) — 6:1, 6:0.

Игра продолжалась 57 минут.

Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира, в котором сыграет с победительницей пары Вероника Кудерметова (Россия) — Анастасия Потапова (Россия).

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International presented by Evie

Призовой фонд 1 736 763 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Елена Рыбакина (Россия) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 6:1, 6:0

Теннис
Елена Рыбакина
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