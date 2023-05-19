Рыбакина обыграла Остапенко и вышла в финал турнира в Риме

19 мая, 23:36
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу над Еленой Остапенко из Латвии в полуфинале турнира в Риме — 6:2. 6:4.
Игра продолжалась 1 час 41 минуту, но несколько раз прерывалась из-за дождя.
Рыбакина сделала 6 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету Остапенко 7 подач навылет, 5 двойных ошибок и 1 из 4 реализованных брейк-пойнтов.
В финале Рыбакина сыграет с украинской теннисисткой Ангелиной Калининой, которая победила россиянку Веронику Кудерметову.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 3 572 618 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Елена Рыбакина (Казахстан, 7) — Елена Остапенко (Латвия, 20) — 6:2, 6:4