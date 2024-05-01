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Сегодня, 16:06

Рыбакина обыграла Путинцеву и вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина победила соотечественницу Юлию Путинцеву в четвертьфинале турнира в Мадриде — 4:6, 7:6 (7:4), 7:5.

Игра продолжалась 2 часа 50 минут.

В полуфинале Рыбакина сыграет с победительницей пары Мирра Андреева (Россия) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 770 480 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 4:6, 7:6 (7:4), 7:5

Теннис
Елена Рыбакина
Юлия Путинцева
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