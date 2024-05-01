Рыбакина обыграла Путинцеву и вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина победила соотечественницу Юлию Путинцеву в четвертьфинале турнира в Мадриде — 4:6, 7:6 (7:4), 7:5. Игра продолжалась 2 часа 50 минут. В полуфинале Рыбакина сыграет с победительницей пары Мирра Андреева (Россия) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2). Мадрид (Испания) Турнир WTA Mutua Madrid Open Призовой фонд 8 770 480 долларов Открытые корты, грунт Одиночный разряд Четвертьфинал Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 4:6, 7:6 (7:4), 7:5