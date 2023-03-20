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Сегодня, 01:17

Рыбакина обыграла Соболенко и стала победительницей турнира в Индиан-Уэллсе

Сергей Разин
корреспондент
Елена Рыбакина.
Фото Global Look Press
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в финале турнира в Индиан-Уэллсе обыграла белоруску Арину Соболенко со счетом 7:6 (13:11), 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 6 минут. На счету 23-летней представительницы Казахстана 7 эйсов, 2 ошибки на второй подаче и 3 реализованных брейк-пойнта из 10. У 24-летней белоруски 4 подачи навылет, 10 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

Рыбакина завоевала первый титул в 2023 году. В 2022-м она стала победительницей Уимблдона.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Елена Рыбакина (Казахстан, 10) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — 7:6 (13:11), 6:4

Арина Соболенко
Елена Рыбакина
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