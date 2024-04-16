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Сегодня, 15:15

Рыбакина: «Перед турниром в Майами не рассчитывала на выход в полуфинал»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Бывшая российская теннисистка Елена Рыбакина, выступающая за Казахстан, в интервью «СЭ» прокомментировала свое выступление в турнире в Майами.

На прошедших соревнованиях 24-летняя спортсменка дошла до финала, где уступила представительнице США Даниэль Коллинз со счетом 5:7, 3:6.

— Вы вышли в финал «тысячника» в Майами второй год подряд. Что преобладает — удовлетворение от такой стабильности или досада, что оба раза не смогли взять титул?

— Это две совершенно разные истории. В прошлом году я приехала в Майами после победы в Индиан-Уэллсе, и все говорили, что сделать дубль, выиграв в двух таких турнирах подряд, очень сложно, так что уже даже двумя первыми победами я была удовлетворена. В этом году я приехала на этот турнир не настолько готовой, чтобы рассчитывать не то что на выход в финал, но даже в полуфинал.

Даже когда дошла до полуфинала, уже считала это прекрасным результатом. Пропустила предыдущий турнир в Индиан-Уэллсе, достаточно продолжительное время не тренировалась. Даже в самом турнире периодически испытывала болевые ощущения и преодолевала их. Набирала форму через матчи, шла от игры к игре. Сама до конца не понимаю, как мне удалось дойти до финала. Для меня это в целом была очень позитивная неделя, я не разочаровалась, ведь в обоих случаях показала хороший результат. Проигрывать финал, конечно, непросто, но если говорить более глобально, то оба выхода в него стали большим достижением.

Елена Рыбакина. «Благодарна болельщикам из России, но в Казахстане меня поддерживают намного больше». Интервью Елены Рыбакиной

— Физически к концу турнира чувствовали себя вымотанной, учитывая, что в четырех матчах из пяти дело дошло до третьего сета?

— Да, после четвертьфинала с Марией (Саккари. — Прим. И.Р.) почувствовала усталость. К тому же первые матчи в турнире заканчивались достаточно поздно, и я засыпала только в два-три ночи. Все это тоже не помогало. В некоторых матчах в турнире удача мне сопутствовала, в финале — нет.

Я и не думала, что подойду к нему свежей, а тут и Даниэль была намного свежее и играла, как и весь этот турнир, очень хорошо. Я же в силу своего физического состояния не могла заставить себя прибавить, когда это требовалось. Может, стоило больше рисковать на брейк-пойнтах, но и условия были сложными, и мячи, особенно если они были не новыми, летели не туда, куда я задумывала.

— Насколько сложно для вас было играть в решающем матче против Даниэль Коллинз, учитывая, что она теннисистка из Флориды и ее поддерживала публика «Хард Рок Стэдиум»?

— Естественно, я этого ожидала. Но публика с поддержкой относилась и ко мне, особенно в сложные моменты. Атмосфера на стадионе в любом случае была очень приятной, и я совершенно не фокусировалась на том, насколько зрители болеют за Даниэль. Я упустила достаточно много шансов сделать брейк, и дело тут было во мне и в удаче, но точно не в болельщиках. Старалась биться за каждое очко, но трудно рассчитывать на победу, упуская столько шансов, — сказала Рыбакина «СЭ».

На данный момент Рыбакина занимает 4-е место в рейтинге WTA, имея в своем активе 5818 очков.

Теннис
Елена Рыбакина
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