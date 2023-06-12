Рыбакина поднялась на 3-ю строчку WTA, Касаткина выбыла из топ-10

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поднялась на третью строчку в рейтинге WTA, сообщает пресс-служба ассоциации.

Лидером рейтинга остается польская теннисистка Ига Свентек. Второе место занимает спортсменка из Белоруссии Арина Соболенко.

Российская теннисистка Дарья Касаткина опустилась на две позиции и теперь занимает 11-е место. Вероника Кудерметова опустилась с 11-й на 14-ю позицию. Анастасия Потапова переместилась с 24-й на 22-ю строчку. 16-летняя Мирра Андреева поднялась на 42 позиции и занимает 101-е место. Людмила Самсонова осталась 15-й, Анна Калинская — 55-й.

Рейтинг WTA, версия от 12 июня 2023 года:

1 (1). Ига Свентек (Польша) — 8940;

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8012;

3 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5090;

5 (4). Каролин Гарсия (Франция) — 5025;

5 (3). Джессика Пегула (США) — 4905;

6 (7). Онс Жабер (Тунис) — 3961;

7 (6). Кори Гауфф (США) — 3435;

8 (8). Мария Саккари (Греция) — 3272;

9 (10). Петра Квитова (Чехия) — 3102;

10 (14). Беатрис Аддад Майя (Бразилия) — 2910;

11 (9). Дарья Касаткина (Россия) —2735...

14 (11) Вероника Кудерметова (Россия) — 2520;

15 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 2296...

22 (24). Анастасия Потапова (Россия) — 1765...

26 (23). Екатерина Александрова (Россия) — 1535...

44 (41). Варвара Грачева (Россия) — 1087...

46 (56). Анна Блинкова (Россия) — 1083...

55 (55). Анна Калинская (Россия) — 975...

65 (82). Камилла Рахимова (Россия) — 870...

80 (134). Элина Аванесян (Россия) — 777...

97 (108). Диана Шнайдер (Россия) — 684...

101 (143). Мирра Андреева (Россия) — 651.