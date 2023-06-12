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Сегодня, 07:38

Рыбакина поднялась на 3-ю строчку WTA, Касаткина выбыла из топ-10

Виталий Косик
Корреспондент
Елена Рыбакина.
Фото Reuters
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поднялась на третью строчку в рейтинге WTA, сообщает пресс-служба ассоциации.

Лидером рейтинга остается польская теннисистка Ига Свентек. Второе место занимает спортсменка из Белоруссии Арина Соболенко.

Российская теннисистка Дарья Касаткина опустилась на две позиции и теперь занимает 11-е место. Вероника Кудерметова опустилась с 11-й на 14-ю позицию. Анастасия Потапова переместилась с 24-й на 22-ю строчку. 16-летняя Мирра Андреева поднялась на 42 позиции и занимает 101-е место. Людмила Самсонова осталась 15-й, Анна Калинская 55-й.

Рейтинг WTA, версия от 12 июня 2023 года:
1 (1). Ига Свентек (Польша) — 8940;
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8012;
3 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5090;
5 (4). Каролин Гарсия (Франция) — 5025;
5 (3). Джессика Пегула (США) — 4905;
6 (7). Онс Жабер (Тунис) — 3961;
7 (6). Кори Гауфф (США) — 3435;
8 (8). Мария Саккари (Греция) — 3272;
9 (10). Петра Квитова (Чехия) — 3102;
10 (14). Беатрис Аддад Майя (Бразилия) — 2910;
11 (9). Дарья Касаткина (Россия) —2735...
14 (11) Вероника Кудерметова (Россия) — 2520;
15 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 2296...
22 (24). Анастасия Потапова (Россия) — 1765...
26 (23). Екатерина Александрова (Россия) — 1535...
44 (41). Варвара Грачева (Россия) — 1087...
46 (56). Анна Блинкова (Россия) — 1083...
55 (55). Анна Калинская (Россия) — 975...
65 (82). Камилла Рахимова (Россия) — 870...
80 (134). Элина Аванесян (Россия) — 777...
97 (108). Диана Шнайдер (Россия) — 684...
101 (143). Мирра Андреева (Россия) — 651.

Теннис
Анастасия Потапова
Анна Блинкова
Анна Калинская
Варвара Грачева
Вероника Кудерметова
Дарья Касаткина
Диана Шнайдер
Екатерина Александрова
Елена Рыбакина
Камилла Рахимова
Людмила Самсонова
Мирра Андреева
Элина Аванесян
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