Рыбакина поднялась на пятое место в рейтинге WTA, Андреева и Александрова остаются в топ-10

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг в одиночном разряде. Представительница Казахстана Елена Рыбакина поднялась на пятое место, обойдя Джессику Пегулу. 8 ноября Рыбакина стала победительницей Итогового турнира WTA, обыграв в финале первую ракетку мира Арину Соболенко из Белоруссии. Лучшей из россиянок остается Мирра Андреева, она занимает девятую строчку. Екатерина Александрова по-прежнему десятая. Рейтинг WTA 10 ноября: 1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 10 870 очков; 2 (2). Ига Свентек (Польша) — 8395; 3 (3). Коко Гауфф (США) — 6763; 4 (4). Аманда Анисимова (США) — 6287; 5 (6). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5850; 6 (5). Джессика Пегула (США) — 5583; 7 (7). Мэдисон Киз (США) — 4335; 8 (8). Ясмин Паолини (Италия) — 4325; 9 (9). Мирра Андреева (Россия) — 4319; 10 (10). Екатерина Александрова (Россия) — 3375... 17 (17). Людмила Самсонова (Россия) — 2209... 21 (21). Диана Шнайдер (Россия) — 1866... 30 (30). Вероника Кудерметова (Россия) — 1558... 33 (33). Анна Калинская (Россия) — 1461... 47 (47). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1184... 51 (51). Анастасия Потапова (Россия) — 1131... 62 (63). Анна Блинкова (Россия) — 1018... 90 (88). Полина Кудерметова (Россия) — 809... 97 (96). Оксана Селехметьева (Россия) — 783.