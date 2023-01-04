Рыбакина проиграла Костюк в трех сетах во втором круге турнира в Аделаиде

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не смогла пройти в четвертьфинал турнира WTA в Аделаиде (Австралия). Во втором круге спортсменка уступила украинке Марте Костюк в трех сетах — 7:6 (7:5), 2:6, 3:6. В четвертьфинале Костюк сыграет с победителем матча Онс Жабер (Тунис, 1) — Сорана Кирстя (Румыния) Аделаида (Австралия) Турнир WTA Adelaide International 1 Призовой фонд 826 837 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Марта Костюк (Украина, Q) — Елена Рыбакина (Казахстан) — 6:7 (5:7), 6:2, 6:3