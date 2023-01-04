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Сегодня, 11:19

Рыбакина проиграла Костюк в трех сетах во втором круге турнира в Аделаиде

Иван Торопцев
Корреспондент
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не смогла пройти в четвертьфинал турнира WTA в Аделаиде (Австралия).

Во втором круге спортсменка уступила украинке Марте Костюк в трех сетах — 7:6 (7:5), 2:6, 3:6.

В четвертьфинале Костюк сыграет с победителем матча Онс Жабер (Тунис, 1) — Сорана Кирстя (Румыния)

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International 1

Призовой фонд 826 837 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Марта Костюк (Украина, Q) — Елена Рыбакина (Казахстан) — 6:7 (5:7), 6:2, 6:3

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