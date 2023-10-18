Рыбакина рассказала, что в 15 лет ездила на турниры одна

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, что в начале своей карьеры ездила на турниры без родителей и тренера.

«Когда я была моложе, я много путешествовала одна. Обычно в возрасте 15-16 лет ты приезжаешь на юношеские соревнования или какие-то другие мероприятия с тренером или родителями. Я путешествовала одна», — сказала Рыбакина.

Однако, по словам теннисистки, она извлекла из этого положительный опыт.

«Думаю, это действительно помогло мне быть дисциплинированной», — добавила спортсменка.

Рыбакина родилась в Москве и выступает за Казахстан с 2018 года. 24-летняя теннисистка является победительницей одного турнира «Большого шлема» и пяти турниров WTA в одиночном разряде. На данный момент она занимает 5-е место в мировом рейтинге.