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Сегодня, 08:49

Рыбакина рассказала, почему снялась с турнира в Токио

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Представительница Казахстана Елена Рыбакина объяснила снятие с турнира WTA в Токио (Япония).

«Как теннисистка я хочу оставлять всю себя на корте, но сейчас мое тело к этому не готово. Я решила прислушаться к своему организму, поэтому снялась с турнира. Я люблю Японию, здесь такие уникальные болельщики, поэтому для меня это было тяжелым решением. Что касается проблем с WTA — это еще одна причина для моих сомнений, и я буду четко выражать их в будущем. Спасибо болельщикам за поддержку, я это очень ценю!», — написала Рыбакина в своих социальных сетях.

В основной сетке турнира место Рыбакиной займет японка Химено Сакацумэ.

Рыбакина является победительницей одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Уимблдон-2022) и победительницей пяти турниров WTA. 24-летняя теннисистка на данный момент занимает 5-е место в рейтинге WTA.

Турнир в Токио пройдет с 25 сентября по 1 октября.

Теннис
Елена Рыбакина
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