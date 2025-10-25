Видео
25 октября, 09:21

Рыбакина снялась с полуфинала турнира в Токио

Игнат Заздравин
Корреспондент

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина снялась с турнира в Токио.

26-летняя спортсменка должна была сыграть с Линдой Носковой в полуфинале турнира. Чешка вышла в финал.

Ранее Рыбакина стала последней участницей Итогового турнира WTA-2025.

Елена Рыбакина.Рыбакина отобрала у Мирры путевку на Итоговый. Андреева и Александрова будут в Эр-Рияде запасными
3

  • Mikhail Lukashyov

    Какие 2 недели? Ровно неделя, Эр-Рияд с 1 по 8 ноября. И снялась явно не из-за травмы или болезни, а чтобы отдохнуть. Некрасиво, конечно, по отношению к япошкам, но это её дело...

    25.10.2025

  • TORO

    До итогового ещё 2 недели - какой отдых? За 2 недели можно не только отдохнуть, но и форму потерять. Очевидно, что речь идёт о какой-то травме или болезни. Скорее всего, микротравме или недомогании. Поняли, что выйти в финал будет сложно, а состояние можно усугубить.

    25.10.2025

  • Slim Tallers

    Разумно. Выкинула из Итогового турнира крокодила и может отдохуть перед решающими матчами.

    25.10.2025

    Теннис
    Елена Рыбакина
