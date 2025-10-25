Рыбакина снялась с полуфинала турнира в Токио

25 октября, 09:21
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина снялась с турнира в Токио.
26-летняя спортсменка должна была сыграть с Линдой Носковой в полуфинале турнира. Чешка вышла в финал.
Ранее Рыбакина стала последней участницей Итогового турнира WTA-2025.
Mikhail Lukashyov
Какие 2 недели? Ровно неделя, Эр-Рияд с 1 по 8 ноября. И снялась явно не из-за травмы или болезни, а чтобы отдохнуть. Некрасиво, конечно, по отношению к япошкам, но это её дело...
25.10.2025
TORO
До итогового ещё 2 недели - какой отдых? За 2 недели можно не только отдохнуть, но и форму потерять. Очевидно, что речь идёт о какой-то травме или болезни. Скорее всего, микротравме или недомогании. Поняли, что выйти в финал будет сложно, а состояние можно усугубить.
25.10.2025
Slim Tallers
Разумно. Выкинула из Итогового турнира крокодила и может отдохуть перед решающими матчами.
25.10.2025