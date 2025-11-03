Рыбакина стала первой полуфиналисткой Итогового турнира WTA

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина досрочно вышла в полуфинал Итогового турнира WTA. Рыбакина гарантировала себе первое место в группе B после победы американки Аманды Анисимовой над соотечественницей Мэдисон Киз во 2-м туре групповой стадии — 4:6, 6:3, 6:2. Анисимова ранее лишилась шансов догнать Рыбакину после победы последней над полькой Игой Свентек во 2-м туре, а Киз досрочно потеряла шансы на выход в плей-офф после 2 поражений на старте турнира.

Skorz. Охохо!) Кто бы мог подумать ? Казахский бокс , всегда был на высоте , а теннис просто совершил прорыв ! Дальнейших успехов ! 04.11.2025