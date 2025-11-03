Видео
3 ноября, 21:02

Рыбакина стала первой полуфиналисткой Итогового турнира WTA

Игнат Заздравин
Корреспондент

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина досрочно вышла в полуфинал Итогового турнира WTA.

Рыбакина гарантировала себе первое место в группе B после победы американки Аманды Анисимовой над соотечественницей Мэдисон Киз во 2-м туре групповой стадии — 4:6, 6:3, 6:2.

Анисимова ранее лишилась шансов догнать Рыбакину после победы последней над полькой Игой Свентек во 2-м туре, а Киз досрочно потеряла шансы на выход в плей-офф после 2 поражений на старте турнира.

  • Skorz.

    Охохо!) Кто бы мог подумать ? Казахский бокс , всегда был на высоте , а теннис просто совершил прорыв ! Дальнейших успехов !

    04.11.2025

  • инок

    Лена закрыла рты всем, кто говорил, что она незаслуженно попала на итоговый, но в теннисном плане Рыбакина уже в топ-8 лучших в мире. Она волевая теннесистка.)

    03.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Теннис
    Елена Рыбакина
