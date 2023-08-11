Рыбакина сыграет против Касаткиной в 1/4 финала турнира в Монреале

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина победила в третьем круге турнира в Монреале. В двух сетах она переиграла американку Слоан Стивенс — 6:3, 6:3.

Матч длился 1 час 15 минут. 24-летняя Рыбакина дважды подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. 30-летняя Стивенс допустила две двойные ошибки и реализовала 2 из 3 брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал Рыбакина поборется с россиянкой Дарьей Касаткиной, которая выиграла у Марии Боузковой.

Монреаль (Канада)

Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Коко Гауфф (США, 6) — Маркета Вондроушова (Чехия, 9) — 6:3, 6:0

Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Слоан Стивенс (США) — 6:3, 6:3