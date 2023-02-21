Рыбакина сыграет с Гауфф в третьем круге турнира в Дубае

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла чешку Мари Боузкову во втором круге турнира WTA 1000 в Дубае.

Матч завершился со счетом 7:5, 6:4. Спортсменки провели на корте 1 час 43 минуты.

10-я ракетка мира Рыбакина выполнила 6 подач навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 8 . На счету 26-й ракетки Боузковой ни одного эйса, 2 ошибки на подаче и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

В третьем круге Рыбакина встретится с представительницей США Кори Гауфф.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 9) — Мария Боузкова (Чехия) — 7:5, 6:2