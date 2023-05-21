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Сегодня, 01:13

Рыбакина выиграла турнир WTA в Риме, Калинина снялась из-за травмы во втором сете финала

Иван Торопцев
Корреспондент
Елена Рыбакина.
Фото Reuters
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина выиграла турнир WTA в Риме (Италия).

В финале она победила украинку Ангелину Калинину. Рыбакина выиграла первый сет со счетом 6:4, при счете 1:0 в пользу представительницы Казахстана во втором сете Калинина снялась с матча из-за травмы. После консультации с врачом спортсменка приняла решение не возвращаться на корт.

23-летняя Рыбакина завоевала пятый титул в карьере.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 572 618 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Елена Рыбакина (Казахстан, 7) — Ангелина Калинина (Украина, 30) — 6:4, 1:0 отказ 2-го игрока

Теннис
Ангелина Калинина
Елена Рыбакина
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