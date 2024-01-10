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Сегодня, 14:51

Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде

Ана Горшкова
Корреспондент
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла испанку Кристину Букшу во втором круге турнира WTA 500 в Аделаиде.

Матч завершился со счетом 6:3, 7:5. Девушки провели на корте 1 час 32 минуты.

В четвертьфинале турнира Рыбакина сыграет с победительницей матча Екатерина Александрова (Россия) — Вероника Кудерметова (Россия).

В другой игре второго круга представительница Латвии Елена Остапенко в трех сетах победила француженку Каролин Гарсию — 6:4, 5:7, 6:4.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International

Призовой фонд 922 573 доллара

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 1) — Кристина Букша (Испания, LL) — 6:3, 7:5

Елена Остапенко (Латвия, 6) — Каролин Гарсия (Франция) — 6:4, 5:7, 6:4

Елена Остапенко
Елена Рыбакина
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