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Сегодня, 15:00

Рыбакина: «Мирра Андреева может достичь многого»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Мирра Андреева.
Фото Global Look Press
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Победительница Уимблдона-2022 Елена Рыбакина, выступающая за Казахстан, в интервью «СЭ» поделилась мнением о перспективах российской теннисистки Мирры Андреевой.

— Кто из российских девушек, на ваш взгляд, может выйти на ваш уровень, выиграть турнир «Большого шлема»? Что думаете, в частности, о Мирре Андреевой и с кем дружите из россиянок?

— Со всеми неплохо общаюсь. Мирра — очень талантливая, молодая, и думаю, что у нее еще все впереди. В своем возрасте она уже показывает такие хорошие результаты, что, конечно, может достичь многого, — сказала Рыбакина «СЭ».

Елена Рыбакина. «Благодарна болельщикам из России, но в Казахстане меня поддерживают намного больше». Интервью Елены Рыбакиной

По итогам 2023 года Андреева была признана Женской теннисной ассоциацией «Новичком года» в WTA-туре. 16-летняя спортсменка поднялась с 405-го места на 46-е, совершив самый значительный скачок в рейтинге за соревновательный год.

На данный момент Андреева является 43-й ракеткой мира.

Теннис
Елена Рыбакина
Мирра Андреева
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