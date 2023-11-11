Рыбакина: «Мои родители принимали правильные решения и очень мне помогли»

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала о влиянии родителей на ее профессиональную спортивную карьеру.

«Мои родители принимали правильные решения и очень мне помогли. Когда я была маленькой, я знала, что стану профессионалом, поэтому мне было довольно легко. Я думаю, что у меня было обычное детство со школой и друзьями. Моя мама — это тот человек, на кого я равняюсь. Иногда бывают трудные моменты, приходится принимать трудные решения, и мои родители, особенно мама, мне очень помогают», — приводит TennisUpToDate слова спортсменки.

Рыбакина до 2018 года выступала за сборную России, а потом перешла в национальную команду Казахстана. 24-летняя теннисистка является победительницей одного турнира «Большого шлема» (Уимблдон-2022) и победительницей пяти турниров WTA в одиночном разряде.