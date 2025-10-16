Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Нинбо

Представляющая Казахстан Елена Рыбакина стала четвертьфиналисткой турнира в Нинбо.

Во втором круге 9-я ракетка мира победила украинку Даяну Ястремскую (30-я ракетка) со счетом 6:4, 6:7 (6:8), 6:3. Матч длился 2 часа 51 минуту.

За выход в полуфинал Рыбакина сыграет с австралийкой Айлой Томлянович.

Нинбо (Китай)

Турнир WTA Ningbo Open

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Даяна Ястремская (Украина) — 6:4, 6:7 (6:8), 6:3