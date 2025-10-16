Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Нинбо

16 октября, 17:18
Представляющая Казахстан Елена Рыбакина стала четвертьфиналисткой турнира в Нинбо.
Во втором круге 9-я ракетка мира победила украинку Даяну Ястремскую (30-я ракетка) со счетом 6:4, 6:7 (6:8), 6:3. Матч длился 2 часа 51 минуту.
За выход в полуфинал Рыбакина сыграет с австралийкой Айлой Томлянович.
Нинбо (Китай)
Турнир WTA Ningbo Open
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Даяна Ястремская (Украина) — 6:4, 6:7 (6:8), 6:3
rake
могла бы не доводить до 3 партии
16.10.2025
ali_baba
Лена, молодец!!!
16.10.2025