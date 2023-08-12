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Сегодня, 12:48

Рыбакина после матча с Касаткиной: «Физически я уничтожена»

Мария Гусева
Корреспондент
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу над россиянкой Дарьей Касаткиной (5:7, 7:5, 7:6 (10:8) в четвертьфинале турнира WTA в Монреале (Канада). Матч продолжался 3 часа 30 минут.

«Физически я уничтожена. Спасибо болельщикам за то, что остались на арене так поздно. Удивительно, что они поддерживали нас. Не думаю, что у меня когда-то были подобные матчи. Я проводила три сета, были действительно тяжелые игры, но чтобы так... Честно говоря, физически очень тяжело. Уже так поздно. Я никогда не играла в такое время. Надеюсь, что смогу восстановиться», — сказала Рыбакина после матча.

В полуфинале турнира Рыбакина сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой.

26-летняя Касаткина — победительница семи турниров WTA (из них шесть в одиночном разряде); обладательница Кубка Билли Джин Кинг (2021); победительница одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-2014).

24-летняя Рыбакина — победительница турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Уимблдон 2022), пяти турниров в одиночном разряде, третья ракетка мира (впервые № 3 в рейтинге WTA — 12 июня 2023 года).

Теннис
Дарья Касаткина
Елена Рыбакина
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