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Сегодня, 15:56

Рыбакина: «У меня есть все шансы выиграть турнир «Большого шлема» на любом покрытии»

Алина Савинова
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высоко оценила свои шансы выиграть Открытый чемпионат Франции-2024.

21 апреля 24-летняя спортсменка стала чемпионкой грунтового турнира в Штутгарте. В финале она в двух сетах обыграла украинку Марту Костюк (6:2, 6:2).

«Конечно, я всегда верю в себя, но все зависит не только от меня. Есть много отличных игроков и сильных соперников. Но я знаю, что если физически готова и здорова, то показываю свой лучший теннис, и, конечно, у меня есть все шансы выиграть турнир «Большого шлема» на любом покрытии», — заявила Рыбакина.

В этом сезоне казахстанская теннисистка завоевала три трофея. Ранее она также выиграла турниры в Брисбене и Абу-Даби. На счету Рыбакиной одна победа в турнире «Большого шлема» за карьеру (Уимблдон-2022).

Источник: https://tennishead.net/elena-rybakina-i-have-all-the-chances-to-win-a-grand-slam-on-any-surface/
Теннис
Елена Рыбакина
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