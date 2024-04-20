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Сегодня, 21:18

Рыбакина заявила, что победа над Свентек на грунте придала ей уверенности

Алина Савинова
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась впечатлениями от победы над первой ракеткой мира Игой Свентек в полуфинале турнира в Штутгарте.

Рыбакина в трех сетах обыграла представительницу Польши со счетом 6:3, 4:6, 6:3

«Это был очень тяжелый матч, как и всегда это происходит против Иги. Очень рада, что выиграла на грунте. Конечно, это придает мне уверенности. В поединках с Игой мы обе давим друг на друга, пытаемся бороться за каждое очко. Думаю, что и моя подача, конечно, очень помогает. Вот почему некоторые матчи я выигрываю, некоторые проигрываю», — сказала спортсменка на пресс-конференции.

В финале соревнования 24-летняя Рыбакина сыграет против украинки Марты Костюк, которая ранее победила Маркету Вондроушову из Чехии. Матч между теннисистками пройдет в воскресенье, 21 апреля.

Теннис
Елена Рыбакина
Ига Свентек
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Костюк вышла в финал турнира в Штутгарте и сыграет с Рыбакиной