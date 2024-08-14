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Сегодня, 18:30

Сафина — о прогрессе Шнайдер: «Нам, девочкам, лучше не думать. Надо идти и идти»

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Экс-первая ракетка мира Динара Сафина прокомментировала успехи Дианы Шнайдер. 20-летняя теннисистка на этой неделе вошла в топ-20 рейтинга WTA (18).

«Предела нет. Главное, считаю, что в такой момент важно не останавливаться, продолжать делать то, что делаешь, что приносит результат. Если прет, не думай — иди! Не думай: «Закончится это или не закончится? Вдруг эта форма пропадет; я проснусь, а не попаду?» Не надо! Нам, девочкам, лучше не думать. Попадает? Все, не думай! Диана набрала потрясающую форму. Не так много левшей в туре, и она этим пользуется», — сказала Сафина в эфире шоу BetBoom Tennis.

В этом сезоне Диана Шнайдер выиграла три турнира WTA. На прошлой неделе она дошла до полуфинала на соревнованиях в Торонто, где проиграла будущей чемпионке Джессике Пегуле.
Теннис
Диана Шнайдер
Динара Сафина
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