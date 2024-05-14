Азаренко одержала победу над Саккари в 1/8 финала турнира в Риме

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко победила Марию Саккари из Греции в четвертом круге турнира в Риме.

Спортсменки провели на корте 1 час 18 минут. Белоруска во втором сете отдала только один гейм Саккари— 6:4, 6:1.

Следующей соперницей Азаренко станет американка Дэниэлл Коллинз.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 5 509 771 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертый круг

Виктория Азаренко (Белоруссия, 24) — Мария Саккари (Греция, 5) — 6:4, 6:1