Саккари: «Буду поддерживать Мексику на ЧМ-2022, свою вторую любимую страну»

Греческая теннисистка Мария Саккари после выхода в полуфинал турнира в Гвадалахаре (Мексика) рассказала о том, за кого будет болеть на чемпионате мира-2022 по футболу.

«Я сказала моим мексиканским друзьям, что буду поддерживать Мексику на чемпионате мира, потому что Греция не прошла квалификацию. Я буду поддерживать свою вторую любимую страну. Каждый день вижу, что все рестораны переполнены. Это очень напоминает мне Грецию. Неважно, понедельник, вторник, среда, они любят гулять. Им нравится их музыка. Им нравится хорошая жизнь, как и нам, в хорошем смысле слова, конечно. Они очень страстные, как и греки», — приводит слова Саккари официальный сайт WTA.

Сборная Мексики на ЧМ-2022 в Катаре сыграет в группе с Аргентиной, Саудовской Аравией и Польшей.