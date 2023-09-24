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Сегодня, 15:24

Саккари назвала Медведева умным и сообразительным человеком

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports
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Греческая теннисистка Мария Саккари заявила, что россиянин Даниил Медведев является ориентиром для нее.

После победы над американкой Каролин Долхайд (7:5, 6:3) в финале турнира WTA в Гвадалахаре (Мексика) Саккари заявила, что все комментарии хейтеров являются топливом для нее. Один из журналистов сравнил ее с Медведевым, который похожим образом реагирует на подобную критику.

«Медведев — один из тех, на кого я равняюсь. Он — очень умный и сообразительный», — приводит официальный сайт WTA слова Саккари.

Титул в Гвадалахаре стал для 28-летней Саккари вторым в карьере.

Теннис
Даниил Медведев
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