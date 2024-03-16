Саккари обыграла Гауфф и вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе

Греческая теннисистка Мария Саккари в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе обыграла американку Коко Гауфф со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 45 минут и прерывалась из-за дождя. На счету 28-летней гречанки эйс, 3 ошибки на второй подаче и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12. У 20-летней американки 3 подачи навылет, 7 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 14.

В финале Саккари встретится с Игой Свентек из Польши, которая ранее обыграла украинку Марту Костюк.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 258 080 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Мария Саккари (Греция, 9) — Коко Гауфф (США, 3) — 6:4, 6:7 (5:7), 6:2