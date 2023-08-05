Саккари обыграла Пегулу в полуфинале турнира в Вашингтоне

Греческая теннисистка Мария Саккари обыграла американку Джессику Пегулу в полуфинале турнира WTA 500 в Вашингтоне — 6:3, 4:6, 6:2.

Теннисистки провели на корте 2 часа час 3 минут. Счет в личных встречах стал 4-0 в пользу гречанки.

9-я ракетка мира Саккари 4 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету 4-й ракетки мира Пегулы 4 эйса, 2 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

В финале турнира 28-летняя теннисистка сыграет с победительницей матча Коко Гауфф (США, 3) — Людмила Самсонова (Россия, 8). Для Саккари это первый выход в финал в 2023 году.

Вашингтон (США)

Турнир WTA Mubadala Citi DC Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Мария Саккари (Греция, 4) — Джессика Пегула (США, 1) — 6:3, 4:6, 6:2