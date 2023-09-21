Саккари призналась, что предпочла бы золотую медаль Олимпийских игр победе в турнире «Большого шлема»

Греческая теннисистка Мария Саккари рассказала, какое достижение для нее было бы более ценным — золото Олимпийских игр или победа в турнире «Большого шлема».

«Я родом из Греции, Олимпийские игры зародились в Греции, поэтому золотая медаль будет для меня очень много значить. Это было бы необычно — выиграть в родных стенах. Было бы замечательно сделать это не только в одиночном разряде, но и в смешанном со Стефаносом Циципасом. В любом случае это было бы потрясающе», — заявила спортсменка.

28 летняя Саккари — полуфиналистка двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и победительница одного турнира WTA. На данный момент она является девятой ракеткой мира.