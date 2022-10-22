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Сегодня, 06:48

Саккари: «Меня не волнует, что говорят о моем сезоне. Я все еще в топ-10»

Сергей Разин
корреспондент
Мария Саккари.
Фото Reuters

Греческая теннисистка Мария Саккари после победы в четвертьфинале турнира в Гвадалахаре над россиянкой Вероникой Кудерметовой прокомментировала выход на Итоговый турнир WTA.

«Меня не волнует, что говорят о моем сезоне, который был похож на американские горки. Все, что я знаю, это то, что я все еще в топ-10», — сказала Саккари после матча.

Саккари завоевала последнюю путевку на Итоговый турнир. Она боролась за нее с Кудерметовой.

В Итоговом турнире WTA примут участие Ига Свентек (Польша), Онс Жабер (Тунис), Джессика Пегула (США), Кори Гауфф (США), Арина Соболенко (Белоруссия), Дарья Касаткина (Россия) и Мария Саккари (Греция).

Турнир пройдет в США с 31 октября по 7 ноября.

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