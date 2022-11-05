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Сегодня, 11:08

Саккари: «Я просто бесстрашна на корте»

Алина Савинова
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Греческая теннисистка Мария Саккари прокомментировала победу над Онс Жабер из Туниса в матче Итогового турнира WTA (6:2, 6:3).

«Я думаю, что мне просто нужно продолжать делать то, что я делала. Я доверяю себе. Я просто бесстрашна на корте. Мне здесь очень нравится. В том, как я играю, нет никакого секрета, самое время было снова начать играть хорошо. Я очень счастлива, что это действительно происходит здесь», — приводит пресс-служба официального сайта WTA слова Саккари.

Теннисистка из Греции одержала победу во всех трех матчах группового этапа и вышла с первого места в полуфинал.

Источник: https://www.wtatennis.com/news/2891250/sabalenka-sakkari-win-friday-advance-to-semifinals-in-fort-worth
Теннис
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Саккари обыграла Жабер на итоговом турнире WTA. Соболенко вышла в 1/2 финала