Саккари: «Я просто бесстрашна на корте»

Греческая теннисистка Мария Саккари прокомментировала победу над Онс Жабер из Туниса в матче Итогового турнира WTA (6:2, 6:3).

«Я думаю, что мне просто нужно продолжать делать то, что я делала. Я доверяю себе. Я просто бесстрашна на корте. Мне здесь очень нравится. В том, как я играю, нет никакого секрета, самое время было снова начать играть хорошо. Я очень счастлива, что это действительно происходит здесь», — приводит пресс-служба официального сайта WTA слова Саккари.

Теннисистка из Греции одержала победу во всех трех матчах группового этапа и вышла с первого места в полуфинал.