Самсонова победила Боузкову в первом круге турнира в Аделаиде

Сегодня, 07:36
Россиянка Людмила Самсонова победила чешку Марию Боузкову в первом круге турнира в Аделаиде — 1:6, 6:4, 6:1.
Матч длился 2 часа 24 минуты. Самсонова сделала за игру 4 эйса, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 4 из 14 брейк-пойнтов. У Боузковой — 5 двойные ошибок и 4 из 10 реализованных брейк-пойнтов.
Соперницей 26-й ракетки мира во втором круге станет победительница матча Анна Калинская (Россия) — Белинда Бенчич (Швейцария).
Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Людмила Самсонова (Россия) — Мария Боузкова (Чехия, Q) — 1:6, 6:4, 6:1