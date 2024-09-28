Самсонова уступила Букше во втором круге турнира в Пекине

Российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла испанке Кристине Букше в матче второго круга турнира в Пекине.

Встреча длилась 2 часа 29 минут и завершилась со счетом 6:1, 4:6, 6:4 в пользу 79-й ракетки мира.

За игру Самсонова 4 раза подала навылет, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 10. На счету испанки 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13.

В третьем круге Букша сыграет против победительницы матча Элизабетта Коччаретто (Италия) — Элисе Мертенс (Бельгия, 24).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Кристина Букша (Испания) — Людмила Самсонова (Россия, 11) — 6:1, 4:6, 6:4