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Сегодня, 13:23

Самсонова и Коччаретто обыграли Потапова и Путинцеву на турнире в Пекине

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская теннисистка Людмила Самсонова в паре с итальянкой Элизабеттой Коччаретто обыграли россиянку Анастасию Потапову и Юлию Путинцеву из Кахастана в первом круге турнира в Пекине — 6:4, 0:6, 12:10.

Игра продолжалась 1 час 20 минут.

В следующем круге Самсонова и Коччаретто встретятся с победительницами противостояния Николь Меличар/Эллен Перес (США/Австралия, 4) — Ван Сиюй/Ван Яфань (Китай, WC).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Элизабетта Коччаретто/Людмила Самсонова (Италия/Россия) — Анастасия Потапова/Юлия Путинцева (Россия/Казахстан) — 6:4, 0:6, 12:10

Теннис
Анастасия Потапова
Людмила Самсонова
Юлия Путинцева

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