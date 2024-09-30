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Сегодня, 14:25

Самсонова и Коччаретто вышли в четвертьфинал парного турнира в Пекине

Руслан Минаев
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Россиянка Людмила Самсонова и итальянка Элизабетта Коччаретто вышли в четвертьфинал парного турнира в Пекине.

Теннисистки обыграли китаянок Ван Сиюй и Ван Яфань в трех сетах — 3:6, 6:3, 10:8. Матч длился 1 час 35 минут.

Самсонова и Коччаретто сыграют за выход в полуфинал с китайским дуэтом Тан Цяньхуэй/Юань Юэ (Китай, WC).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 955 610 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Элизабетта Коччаретто/Людмила Самсонова (Италия/Россия) — Ван Сиюй/Ван Яфань (Китай, WC) — 3:6, 6:3, 10:8

Людмила Самсонова

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