Самсонова и Коччаретто вышли в четвертьфинал парного турнира в Пекине

Сегодня, 14:25
Россиянка Людмила Самсонова и итальянка Элизабетта Коччаретто вышли в четвертьфинал парного турнира в Пекине.
Теннисистки обыграли китаянок Ван Сиюй и Ван Яфань в трех сетах — 3:6, 6:3, 10:8. Матч длился 1 час 35 минут.
Самсонова и Коччаретто сыграют за выход в полуфинал с китайским дуэтом Тан Цяньхуэй/Юань Юэ (Китай, WC).
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 8 955 610 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Второй круг
Элизабетта Коччаретто/Людмила Самсонова (Италия/Россия) — Ван Сиюй/Ван Яфань (Китай, WC) — 3:6, 6:3, 10:8