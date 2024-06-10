Самсонова и Шнайдер обыграли пару Блинковой на турнире в Нидерландах

Российские теннисистки Людмила Самсонова и Диана Шнайдер победили соотечественницу Анну Блинкову и Ингрид Гамарру Мартинс из Бразилии в первом круге парного турнира в Хертогенбосе (Нидерланды) — 6:3, 6:3. Игра продолжалась 1 час 11 минут. Во втором круге россиянки сыграют с победительницами пары Эри Ходзуми/Макото Ниномия (Япония, 3) — Магда Линетт/Аранча Рус (Польша/Нидерланды). Хертогенбос (Нидерланды) Турнир WTA Libema Open Призовой фонд 267 082 долларов Открытые корты, трава Парный разряд Первый круг Людмила Самсонова/Диана Шнайдер (Россия) — Анна Блинкова/Ингрид Гамарра Мартинс (Россия/Бразилия) — 6:3, 6:3