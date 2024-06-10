Самсонова и Шнайдер обыграли пару Блинковой на турнире в Нидерландах

Сегодня, 18:35
Российские теннисистки Людмила Самсонова и Диана Шнайдер победили соотечественницу Анну Блинкову и Ингрид Гамарру Мартинс из Бразилии в первом круге парного турнира в Хертогенбосе (Нидерланды) — 6:3, 6:3.
Игра продолжалась 1 час 11 минут.
Во втором круге россиянки сыграют с победительницами пары Эри Ходзуми/Макото Ниномия (Япония, 3) — Магда Линетт/Аранча Рус (Польша/Нидерланды).
Хертогенбос (Нидерланды)
Турнир WTA Libema Open
Призовой фонд 267 082 долларов
Открытые корты, трава
Парный разряд
Первый круг
Людмила Самсонова/Диана Шнайдер (Россия) — Анна Блинкова/Ингрид Гамарра Мартинс (Россия/Бразилия) — 6:3, 6:3