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Сегодня, 18:35

Самсонова и Шнайдер обыграли пару Блинковой на турнире в Нидерландах

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российские теннисистки Людмила Самсонова и Диана Шнайдер победили соотечественницу Анну Блинкову и Ингрид Гамарру Мартинс из Бразилии в первом круге парного турнира в Хертогенбосе (Нидерланды) — 6:3, 6:3.

Игра продолжалась 1 час 11 минут.

Во втором круге россиянки сыграют с победительницами пары Эри Ходзуми/Макото Ниномия (Япония, 3) — Магда Линетт/Аранча Рус (Польша/Нидерланды).

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, трава

Парный разряд

Первый круг

Людмила Самсонова/Диана Шнайдер (Россия) — Анна Блинкова/Ингрид Гамарра Мартинс (Россия/Бразилия) — 6:3, 6:3

Теннис
Анна Блинкова
Диана Шнайдер
Людмила Самсонова
0
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