Самсонова сыграет с Аванесян в третьем круге турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла польку Магду Линетт во втором круге турнира WTA 1000 в Цинциннати.

Матч завершился со счетом 7:6 (12:10), 6:1. Игра продолжалась 1 час 52 минуты.

17-я ракетка мира Самсонова 9 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 4. У 43-й ракетки мира Линетт 3 эйса, 1 двойная и ни одного реализованного брейк-пойнта из 5.

В третьем круге Самсонова сыграет с Элиной Аванесян (Армения, LL).

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Людмила Самсонова (Россия, 10) — Магда Линетт (Польша) — 7:6 (12:10), 6:1