Самсонова вышла в финал парного турнира в Сеуле

Сегодня, 11:30
Россиянка Людмила Самсонова и американка Николь Меличар вышли в финал парного турнира в Сеуле.
В полуфинале теннисистки обыграли дуэт Цзян Синьюй (Китай)/У Фан Сиен (Тайвань) в двух сетах со счетом 6:3, 6:4. Матч длился 1 час 16 минут.
Самсонова и Меличар вышли в финал и сыграют с победительницами матча Вероника Кудерметова (Россия)/Чань Хао Чин (Тайвань) — Мию Като (Япония)/Чжау Шуай (Китай).
Сеул (Корея)
Турнир WTA Korea Open
Призовой фонд 922 573 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал
Николь Меличар/Людмила Самсонова (США/Россия) — Цзян Синьюй/У Фан Сиен (Китай/Тайвань) — 6:3, 6:4