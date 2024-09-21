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Сегодня, 11:30

Самсонова вышла в финал парного турнира в Сеуле

Руслан Минаев
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Россиянка Людмила Самсонова и американка Николь Меличар вышли в финал парного турнира в Сеуле.

В полуфинале теннисистки обыграли дуэт Цзян Синьюй (Китай)/У Фан Сиен (Тайвань) в двух сетах со счетом 6:3, 6:4. Матч длился 1 час 16 минут.

Самсонова и Меличар вышли в финал и сыграют с победительницами матча Вероника Кудерметова (Россия)/Чань Хао Чин (Тайвань) — Мию Като (Япония)/Чжау Шуай (Китай).

Сеул (Корея)

Турнир WTA Korea Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Николь Меличар/Людмила Самсонова (США/Россия) — Цзян Синьюй/У Фан Сиен (Китай/Тайвань) — 6:3, 6:4

Теннис
Людмила Самсонова

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