Самсонова надеется еще не раз сыграть за сборную России по теннису

Победительница Кубка Билли Джин Кинг Людмила Самсонова с нетерпением ждет момента, когда сможет вновь сыграть за сборную России по теннису.

«Конечно, выигранный Кубок Билли Джин Кинг — это мой первый опыт в сборной России, который навсегда останется в моей памяти, — цитирует Самсонову ТАСС. — Выступление за сборную России было моей мечтой с детства, выиграть кубок в составе сборной — это нечто особенное. Это было неожиданно. Конечно, я бы хотела еще не раз сыграть за сборную и с нетерпением жду этого момента. В прошлом году я даже не смотрела турнир».

1 марта Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство федераций тенниса России и Белоруссии, отменила турниры и отстранила сборные этих стран от международных соревнований.

Самсоновой занимает 20-е место в рейтинге WTA, на ее счету четыре титула под эгидой организации, три из которых она выиграла в 2022 году.