Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 16:32

Самсонова не смогла выйти в полуфинал турнира в Бад-Хомбурге

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла Катержине Синяковой из Чехии в четвертьфинале турнира в Бад-Хомбурге (Германия) — 5:7, 6:4, 2:6.

Игра продолжалась 2 часа 42 минуты.

Самсонова сделала 10 эйсов, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14. На счету Синяковой 2 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14.

В полуфинале турнира Синякова встретится с Эммой Наварро из США.

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Volkers

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Катержина Синякова (Чехия) — Людмила Самсонова (Россия) — 7:5, 4:6, 6:2

Теннис
Людмила Самсонова
0
Читайте также
Щербакова впервые высказалась после слухов о возвращении в спорт. Что она заявила?
«Хотелось бы, чтобы Загитова была в религии и не выкладывала фото в купальнике»
Сын актера Ефремова выпал из окна в Москве
В Кремле ожидают более подробных данных о задержании хоккеиста РФ в Польше
Залужный назвал бесящими заявления о медленном контрнаступлении Украины
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Касаткина вышла в финал турнира в Истборне

Селиваненко — о Касаткиной: «Для Даши это важная победа, которая позволила выйти в финал»