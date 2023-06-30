Самсонова не смогла выйти в полуфинал турнира в Бад-Хомбурге

Сегодня, 16:32
Российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла Катержине Синяковой из Чехии в четвертьфинале турнира в Бад-Хомбурге (Германия) — 5:7, 6:4, 2:6.
Игра продолжалась 2 часа 42 минуты.
Самсонова сделала 10 эйсов, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14. На счету Синяковой 2 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14.
В полуфинале турнира Синякова встретится с Эммой Наварро из США.
Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)
Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Volkers
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Катержина Синякова (Чехия) — Людмила Самсонова (Россия) — 7:5, 4:6, 6:2