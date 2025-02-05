Самсонова не сумела выйти во второй круг парного турнира в Абу-Даби

Российская теннисистка Людмила Самсонова в паре с китаянкой Чань Хаочин уступили Тимее Бабош (Венгрия) и Николь Меличар (США) в первом круге турнира в Абу-Даби — 3:6, 6:4, 1:10. Игра продолжалась 1 час 20 минут. В следующем круге Бабош и Меличар встретятся с парой Елена Остапенко/Эллен Перес (Латвия/Австралия, 1). Абу-Даби (ОАЭ) Турнир WTA Mubadala Abu Dhabi Open presented by Abu Dhabi Sports Council Призовой фонд 1?064?510 долларов Открытые корты, хард Парный разряд Первый круг Тимеа Бабош/Николь Меличар (Венгрия/США) — Чань Хаочин/Людмила Самсонова (Тайвань/Россия) — 6:3, 4:6, 10:1