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Сегодня, 13:52

Самсонова не сумела выйти во второй круг парного турнира в Абу-Даби

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская теннисистка Людмила Самсонова в паре с китаянкой Чань Хаочин уступили Тимее Бабош (Венгрия) и Николь Меличар (США) в первом круге турнира в Абу-Даби — 3:6, 6:4, 1:10.

Игра продолжалась 1 час 20 минут.

В следующем круге Бабош и Меличар встретятся с парой Елена Остапенко/Эллен Перес (Латвия/Австралия, 1).

Абу-Даби (ОАЭ)

Турнир WTA Mubadala Abu Dhabi Open presented by Abu Dhabi Sports Council

Призовой фонд 1?064?510 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Тимеа Бабош/Николь Меличар (Венгрия/США) — Чань Хаочин/Людмила Самсонова (Тайвань/Россия) — 6:3, 4:6, 10:1

Теннис
Людмила Самсонова
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