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Сегодня, 06:07

Самсонова обыграла Бенчич и вышла в полуфинал турнира в Монреале

Сергей Разин
корреспондент
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Российская теннисистка Людмила Самсонова в четвертьфинале турнира в Монреале обыграла швейцарку Белинду Бенчич со счетом 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 51 минуту. На счету 24-летней россиянки 8 эйсов, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

В полуфинале Самсонова встретится с победительницей матча Дарья Касаткина (Россия) — Елена Рыбакина (Казахстан).

Монреаль (Канада)

Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Людмила Самсонова (Россия, 15) — Белинда Бенчич (Швейцария, 12) — 6:4, 6:4

Белинда Бенчич
Людмила Самсонова
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