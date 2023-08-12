Самсонова обыграла Бенчич и вышла в полуфинал турнира в Монреале

Российская теннисистка Людмила Самсонова в четвертьфинале турнира в Монреале обыграла швейцарку Белинду Бенчич со счетом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 51 минуту. На счету 24-летней россиянки 8 эйсов, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 5. В полуфинале Самсонова встретится с победительницей матча Дарья Касаткина (Россия) — Елена Рыбакина (Казахстан). Монреаль (Канада) Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers Призовой фонд 2 788 468 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Четвертьфинал Людмила Самсонова (Россия, 15) — Белинда Бенчич (Швейцария, 12) — 6:4, 6:4