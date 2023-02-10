Самсонова обыграла Кудерметову и вышла в полуфинал турнира в Абу-Даби

Сегодня, 21:35
Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову в четвертьфинале турнира WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ).
Матч продолжался 1 час 23 минуты и завершился со счетом 6:3, 6:3.
19-я ракетка мира Самсонова 3 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 5. На счету 11-й ракетки мира Кудерметовой 1 эйс, ни одной двойной и ни одного реализованного брейк-пойнта из 3.
В полуфинале турнира Самсонова встретится с Чжэн Циньвэнь из Китая.
Абу-Даби (ОАЭ)
Турнир WTA Mubadala Abu Dhabi Open
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Людмила Самсонова (Россия, 8) — Вероника Кудерметова (Россия, 4) — 6:3, 6:3