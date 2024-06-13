Самсонова обыграла Наф и вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе

Российская теннисистка Самсонова во втором круге турнира в Хертогенбосе обыграла швейцарку Селин Наф со счетом 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 32 минут. На счету 25-летней россиянки 6 эйсов, 5 двойных ошибкок и 4 реализованных брейк-пойнта из 9. В четвертьфинале Самсонова встретится с бельгийкой Гритой Миннен. Хертогенбос (Нидерланды) Турнир WTA Libema Open Призовой фонд 267 082 долларов Открытые корты, трава Одиночный разряд Второй круг Людмила Самсонова (Россия, 2) — Селин Неф (Швейцария, WC) — 7:5, 6:2