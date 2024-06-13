Самсонова обыграла Наф и вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе

Сегодня, 19:17
Российская теннисистка Самсонова во втором круге турнира в Хертогенбосе обыграла швейцарку Селин Наф со счетом 7:5, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 32 минут. На счету 25-летней россиянки 6 эйсов, 5 двойных ошибкок и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.
В четвертьфинале Самсонова встретится с бельгийкой Гритой Миннен.
Хертогенбос (Нидерланды)
Турнир WTA Libema Open
Призовой фонд 267 082 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Людмила Самсонова (Россия, 2) — Селин Неф (Швейцария, WC) — 7:5, 6:2