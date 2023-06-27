Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 20:23

Самсонова обыграла Носкову и вышла в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла чешку Линду Носкову во втором круге турнира в Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия).

Матч завершился со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 6:3. Девушки провели на корте 2 часа 37 минут.

15-я ракетка мира Самсонова 16 раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету 45-й ракетки мира Носковой 5 эйсов, 6 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

В 1/4 финала турнира 24-летняя россиянка сыграет с победительницей матча Катержина Синякова (Чехия) — Евгения Родина (Россия).

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Volkers

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Людмила Самсонова (Россия, 2) — Линда Носкова (Чехия) — 6:4, 6:7 (4:7), 6:3

Теннис
Людмила Самсонова
1
0
Читайте также
Толкательница ядра из Бельгии пробежала 100 м с барьерами на командном чемпионате Европы
Сорокин остался без приза. Но российские вратари все равно лучшие в мире
Лукашенко подтвердил приезд главы ЧВК «Вагнер» в Белоруссию
Российский самолет направляется в США для вывоза дипломатов
Путин: ЧВК «Вагнер» полностью финансировалась государством — 86 млрд рублей за год
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

WTA анонсировала изменения в устройстве тура

Пегула вышла во второй круг турнира в Истборне