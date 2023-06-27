Самсонова обыграла Носкову и вышла в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге

Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла чешку Линду Носкову во втором круге турнира в Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия).

Матч завершился со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 6:3. Девушки провели на корте 2 часа 37 минут.

15-я ракетка мира Самсонова 16 раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету 45-й ракетки мира Носковой 5 эйсов, 6 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

В 1/4 финала турнира 24-летняя россиянка сыграет с победительницей матча Катержина Синякова (Чехия) — Евгения Родина (Россия).

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Volkers

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Людмила Самсонова (Россия, 2) — Линда Носкова (Чехия) — 6:4, 6:7 (4:7), 6:3