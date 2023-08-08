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Сегодня, 20:24

Самсонова обыграла Синякову и вышла во второй круг турнира в Монреале

Мария Гусева
Людмила Самсонова.
Фото Getty Images
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Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла во второй круг турнира WTA в Монреале (Канада).

В матче первого круга 24-летняя спортсменка обыграла чешку Катержину Синякову — 4:6, 6:2, 6:3.

Встреча продлилась 2 часа 7 минут. Самсонова сделала 6 эйсов, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Синяковой 2 эйса, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

Во втором круге турнира Самсонова сыграет с победительницей матча Марта Костюк (Украина) — Чжэн Циньвэнь (Китай).

Монреаль (Канада)

Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Людмила Самсонова (Россия, 15) — Катержина Синякова (Чехия) — 4:6, 6:2, 6:3

Теннис
Людмила Самсонова
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