Самсонова обыграла Синякову и вышла во второй круг турнира в Монреале

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла во второй круг турнира WTA в Монреале (Канада). В матче первого круга 24-летняя спортсменка обыграла чешку Катержину Синякову — 4:6, 6:2, 6:3. Встреча продлилась 2 часа 7 минут. Самсонова сделала 6 эйсов, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Синяковой 2 эйса, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 10. Во втором круге турнира Самсонова сыграет с победительницей матча Марта Костюк (Украина) — Чжэн Циньвэнь (Китай). Монреаль (Канада) Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers Призовой фонд 2 788 468 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Людмила Самсонова (Россия, 15) — Катержина Синякова (Чехия) — 4:6, 6:2, 6:3