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Сегодня, 21:06

Самсонова обыграла Учижиму и вышла в третий круг турнира в Торонто

Сергей Разин
корреспондент
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Российская теннисистка Людмила Самсонова во втором круге турнира в Торонто обыграла японку Моюку Учижиму со счетом 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. На счету 25-летней россиянки 8 эйсов, 7 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 7. Японка смогла отыграть 6 матчболов.

В третьем круге Самсонова встретится с победительницей матча Наоми Осака (Япония) — Элисе Мертенс (Бельгия).

Торонто (Канада)

Турнир WTA National Bank Open presented by Rogers

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Людмила Самсонова (Россия, 6) — Моюка Утидзима (Япония, Q) — 6:4, 6:2

Людмила Самсонова
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