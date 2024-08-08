Самсонова обыграла Учижиму и вышла в третий круг турнира в Торонто

Российская теннисистка Людмила Самсонова во втором круге турнира в Торонто обыграла японку Моюку Учижиму со счетом 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 27 минут. На счету 25-летней россиянки 8 эйсов, 7 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 7. Японка смогла отыграть 6 матчболов. В третьем круге Самсонова встретится с победительницей матча Наоми Осака (Япония) — Элисе Мертенс (Бельгия). Торонто (Канада) Турнир WTA National Bank Open presented by Rogers Призовой фонд 3 211 715 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Людмила Самсонова (Россия, 6) — Моюка Утидзима (Япония, Q) — 6:4, 6:2