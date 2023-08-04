Самсонова обыграла украинку Костюк и вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне

Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла украинку Марту Костюк в матче 1/4 финала турнира в Вашингтоне — 6:4, 6:2. Спортсменки провели на корте 1 час и 30 минут. На счету российской спортсменки 3 эйса, 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. Украинка дважды подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. В полуфинале турнира Самсонова сыграет с победительницей пары Белинда Бенчич (Швейцария, 6) — Коко Гауфф (США, 3). Вашингтон (США) Турнир WTA Mubadala Citi DC Open Призовой фонд 780 637 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Четвертьфинал Людмила Самсонова (Россия, 8) — Марта Костюк (Украина) — 6:4, 6:2