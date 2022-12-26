Самсонова оценила уровень конкуренции в WTA

Российская теннисистка Людмила Самсонова заявила, что почти все спортсменки, выступающие в турнирах WTA, находятся примерно на одном уровне.

«Я думаю, мы все можем претендовать на самые высокие места в рейтинге, так как на данный момент все играют примерно на одном уровне, кроме Свентек. Матч против нее в Штутгарте мне запомнился больше всего в этом году (Самсонова уступила Свентек в полуфинале со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 5:7), после него я поверила в себя и поняла, что могу играть намного сильнее. Я думаю, что мой уровень игры вырос в последние месяцы и я показала, что могу играть со всеми, сейчас у меня есть все, чтобы играть еще лучше», — приводит слова Самсоновой ТАСС.

24-летняя россиянка занимает 20-е место в рейтинге WTA, на ее счету четыре титула под эгидой организации, три из которых она выиграла в 2022 году.